الأرصاد: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بداية من الجمعة المقبلة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ربيعية متقلبة، وأنه في حالة وجود الشمس يكون الجو حار نسبي ومع غياب الشمس تتراجع درجات الحرارة.

درجات الحرارة في النهار تتراوح بين 28 و29

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” أن درجات الحرارة في النهار تتراوح بين 28 و29 مع وجود الشمس، وتكون مائلة للبرودة في السواحل الشمالية وتتراوح بين 18 و19 درجة مع نشاط رياح.

المناطق الشمالية وبعض مدن الصعيد لن تشهد رمال مثارة

وذكرت أن المناطق الشمالية وبعض مدن الصعيد لن تشهد رمال مثارة ، موضحة أن الشبورة المائية تختفي فور ظهور أشعة الشمس، ولا تؤثر على الحركة المرورية، وتبدأ من 4 الفجر حتى 7 أو 8 صباحا في الطرق الزراعية والسريعة والسواحل الشمالية.

كما أردفت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبلة، حيث سيكون هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي سيسبب ارتفاع في درجات الحرارة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22

