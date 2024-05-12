الأحد 12 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

 كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى اليوم الأحد، أن المنخفض الجوي سيعمل على تكون شبورة منخفضة إلى متوسطة تساعد بشكل كبير على حجب أشعة الشمس وانخفاض قيم الحرارة. 

 وأوضحت، أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في قيم حرارتها، وبالتالي، فإن الأجواء ستكون ربيعية مستقرة، مضيفة: “إحساسنا بالطقس في النهار حارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل تمامًا في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط”.

 وأشارت إلى أنّ اليوم سيشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وانخفاض في قيم الحرارة بحيث تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 الصغرى 17

جنوب الوجه البحري: العظمى 28 الصغرى 17

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 24 الصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد: العظمى 31 الصغرى 17

جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 24

 

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