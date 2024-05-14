السفير الروسي بواشنطن: حظر واردات اليورانيوم الروسية يسبب اضطراب في العلاقات الاقتصادية

قال السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف إن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات اليورانيوم من روسيا يؤدي إلى اضطراب جديد في العلاقات الاقتصادية الدولية.

وتابع أنتونوف، ردا على سؤال لوسائل الإعلام: "تواصل الإدارة الأمريكية سياستها الميتة المتمثلة في إلحاق هزيمة اقتصادية استراتيجية بروسيا، ليس فقط على بلادنا، ولكن أيضًا على السوق العالمية لوقود اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية، حيث يؤدي إلى صدمات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية".. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف:"إن التوازن بين المصدرين والمستوردين لمنتجات اليورانيوم مهدد، وواشنطن تفتقر إلى القدرة الوطنية الكافية على التخصيب وبالتالي تضر باقتصادها، بجانب إن الخسائر المالية للولايات المتحدة ستكون أكبر بكثير من روسيا، ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة للاستراتيجيين المحليين هو الإضرار ببلدنا".

وأضاف السفير الروسي في واشنطن:"سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى النتائج التي تتمناها، لأن الواقع اظهر أن الاقتصاد الروسي مستعد لأي تحديات ويستجيب بسرعة للصعوبات الناشئة، حتى أنه يجني أرباحًا من أي وضع، وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرًا مرسوما يحظر واردات اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، وقع بايدن أمرا تنفيذيا يوم الاثنين يحظر استيراد اليورانيوم غير المشعع منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل شركة روسية.

وكان في 30 إبريل ، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً يحظر واردات اليورانيوم المخصب من روسيا. ولكن، كان في الحالات القصوى، وغياب إمدادات أخرى من اليورانيوم للحفاظ على تشغيل المفاعلات الأمريكية، أو إذا كانت هذه المشتريات في "المصلحة الوطنية"، يسمح القانون بمواصلة المشتريات حتى يناير 2028، كما طالب التشريع وزارة الطاقة للتحقيق وتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن الخيارات المتاحة لاستبدال إمدادات اليورانيوم الروسية.