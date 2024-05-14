الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023/2024، وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

txt

فيل فودين يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام


وكان ريال مدريد قد نجح في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد تخطيه عقبة بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني 

من المقرر أن تنطق مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن مسؤوليتها في تحمل نقل مواجهة الفريقين.

ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي سيكون على ملعب ويمبلي بانجلترا. 

مواد متعلقة

موعد موقعة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

نجم تونس السابق : الأهلي والترجي محظوظان بخروج صن داونز من أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية