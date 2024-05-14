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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيل فودين يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويُمني الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في تحقيق الفوز للعودة مرة أخرى لتصدر جدول مسابقة البريميرليج، خاصة وأن التتويج باللقب أصبح قريبًا للغاية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروينه - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليتش - إرلينج هالاند - فيل فودين

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي يشهدها ملعب توتنهام هوتسبيرز.
بينما ستنقل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

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