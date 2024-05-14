خالد الغندور: الجميع يتفنن في نقد حسام حسن وأطالب القطبين بالتعاون مع المنتخب

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن الجميع يتفنن في نقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مطالب القطبين بإعلاء مصلحة المنتخب.

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أضاف الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدي عبد الغني:" حسام حسن لم يتحدث عن لاعبي المنتخب ولكن عن عدم وجود لاعبين جدد والجميع يتفنن في النقد".

تابع:" عدم انتظام اللوائح سبب عشوائية الكرة المصرية وسبب المشاكل بين الأندية والمنتخب".

وواصل:" حسام حسن متعود علي نظام الأندية وهذا لا يتماشي مع المنتخبات".

وأكمل:" أطالب الأندية وخاصة الأهلي والزمالك بعدم التعنت مع المنتخب لأن مصلحة مصر هي الأهم ويجب التعاون بين الجميع".