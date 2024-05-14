أحمد مجدي: مهمة الصعود لم تكن سهلة والجماهير ظلت تدعمنا للنهاية

أكد أحمد مجدي نجم فريق غزل المحلة، أن مهمة صعود الفريق للدوري المصري الممتاز مرة أخرى، لم تكن سهلة نهائيا.

وقال أحمد مجدي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "واجهنا تحديات عديدة خلال مشوارنا هذا الموسم للصعود، ولكننا لم نفقد الأمل نهائيا".

وتابع: "الجماهير ظلت داعم كبير لينا حتى النهاية رغم تعرضنا للعديد من الاخفاقات، ولكنهم لم يقفوا عن تشجيعنا".

وأكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة استمرار أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني في منصبه، مضيفا: بذلنا مجهودًا كبيرًا لإعادة الفريق إلى سابق عهده، وإن شاء الله نعد الجماهير بعودة أمجاد الفريق، مثلما وعدناهم من قبل بالصعود للدوري الممتاز.



وواصل أنه للمرة الأولى يتأهل فريق غزل المحلة في الموسم الذي هبط فيه للدرجة الثانية، وسنضع خطة للموسم القادم، مع استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك.