الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأوكرانى يشن حملة تغييرات في جهاز الأمن ومنهم رئيس الجهاز

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الرئيس الأوكراني  زيلينسكي سلسلة تغييرات وظيفية في جهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية.

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وأوضح مرسوم رئاسي اليوم الاثنين أن حملة التغيرات طالت النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أندريه ألكسينكو.

 

وبحسب المرسوم تمت إقالة ألكسينكو من منصبه، وورد في المرسوم الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة أندريه فيكتوروفيتش ألكسينكو من منصب النائب الأول لرئيس جهاز المخابرات الخارجية في أوكرانيا".

 

ونشر الموقع أيضا مرسوما ثانيا يقضي بتعيين أوليغ لوغوفسكي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الخارجية خلفا لألكسينكو.

 

هذا وشغل ألكسينكو منصب النائب الأول لجهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية منذ خريف عام 2017

وسبق أن أقال زيلينسكي  في وقت سابق من الشهر الجاري المسؤول عن أمنه الشخصي، وذلك بعد يومين من زعم السلطات الاوكرانية أنها احبطت "مؤامرة روسية هدفت الى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين".

 

زيلينسكي: روسيا تطلق 50 صاروخًا على أوكرانيا في ذكرى الحرب العالمية الثانية..

 

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي ، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخًا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

 

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".

 

أوكرانيا تعلن اعتقال ضابطي يشتبه في تخطيطهما لمحاولة اغتيال الرئيس زيلينسكي

 

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الثلاثاء الماضى ، اعتقال ضابطي أمن يُشتبه في تخطيطهما لاغتيال الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولين كبار آخرين في البلاد

 

وذكرت سلطات الأمن - في بيان اليوم - أنها فككت شبكة من العملاء تابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، كانوا يعدون لاغتيال الرئيس الأوكراني.

 

وأضافت أن مسؤولين رفيعي المستوى آخرين في المجالين العسكري والسياسي كانوا مستهدفين أيضًا، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، كيريلو بودانوف، مشيرا إلى أن المشتبه بهما شخصان برتبة كولونيل عقيد من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولى أمن المسؤولين الحكوميين.

 

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم أن الجيش الروسي قصفت 17 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية؛ مما أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح متفاوتة الخطورة.

 

وذكر بروكودين - في تصريح أذاعته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن الروس هاجموا بلدات أنتونيفكا وإيفانيفكا وبلاهوفيشتشينسكي ودنيبروفسكي وتوكاريفكا وإنجينيرن وسادوف وبريوزيرني وستانيسلاف وكيزوميس وفيليتينسكي وبيريسلاف وريسبوبليكانيتس ونوفولكساندريفكا وتشيرفوني ماياك وخيرسون".

 

وأضاف أن الهجوم الروسي الأخير ألحق أضرارًا بمبنيين سكنيين و16 منزلًا خاصًا، كما تعرض مبنى إداري وخط أنابيب غاز وسيارات مدنية لإطلاق النار.

 

 

 

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