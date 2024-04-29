زيلينسكي يعلن استوفاء الشروط اللازمة للبدء الفعلى فى مفاوضات الانضمام للناتو

أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده استوفت كافة الشروط اللازمة للبدء الفعلى فى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، والآن يتعين على الجانب الأوروبى أن يفى بالتزاماته.

وأضاف زيلينسكي، فى خطابه المسائى عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية: "ينبغى أن يثمر العام الحالى عن نتائج سياسية مع الاتحاد الأوروبي، والاستعدادات جارية الآن لعقد قمة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) هذا الصيف".

وتابع زيلينسكي: "إننا بحاجة إلى إشارة سياسية قوية، ولا ينبغى للحلف أن يخاف من قوته ويختبئ من أسسه، فكل دولة تتقاسم قيمًا مشتركة ومستعدة للدفاع عنها حقًا تستحق دعوة للانضمام إلى الحلف".

وفى السياق ذاته، قال الرئيس الأوكرانى إنه يتعين على غالبية المجتمع الدولى أن يجبر روسيا على السلام، ويمكنهم القيام بذلك، وإن الطريق إلى السلام العادل قد يبدأ فى يونيو.

وأشار زيلينسكى إلى أنه تحدث مع زعيم الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى حكيم جيفريز، وشكره وجميع أعضاء الكونجرس على دعمهم لأوكرانيا.

وأوضح زيلينسكى أنه يعمل مع شركاء بلاده على كافة المستويات لتحقيق مستوى المساعدة السريعة المطلوبة ليس فقط للحفاظ على مواقع القوات الأوكرانية، بل وأيضا لعرقلة خطط روسيا العسكرية.

ولفت زيلينسكى إلى أن بلاده لا تزال تنتظر الإمدادات التى وُعدت بها، معبرا عن توقعه بأن حجم الإمدادات يمكن أن يغير الوضع فى ساحة المعركة لصالح أوكرانيا.

وأكد زيلينسكى -فى محادثة مع جيفريز- حاجة أوكرانيا إلى أنظمة الدفاع الجوى الصاروخى "باتريوت" فى أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 9 قذائف بما في ذلك قذائف عنقودية من عيار 155 ملم، على دونيتسك وغورلوفكا.

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، مساء أمس الأحد، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 18.45 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ( عنقودية )، وفي الساعة 19.45 التجمع السكني جيلانيا فتوري- مدينة دونيتسك( منطقة بتروفسكي ) ، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ".



