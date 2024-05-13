عصام السقا لـ"الوفد": "صدفة" عمل كوميدي هادف عائلي دون ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء

عصام السقاصدفة يخاطب جميع فئات المجتمع ويناقش قضايا المراهقين

عصام السقا: شخصية طارق معقدة رغم بساطتها

عصام السقا: صدفة يخاطب جميع فئات المجتمع ويناقش قضايا المراهقين

عصام السقا يكشف الجوانب الخفية في تجسيده للشر بلون مختلف

حرص عصام السقا نجم الماراثون الرمضاني علي تقديم أعمال فنية مختلفة ومتنوعة رسخت بأذهان محبيه وأبرزت إبداعه في اختياره للشخصيات التي يجسدها بعناية شديدة، حيث يضع لها لمسات خاصة تُميزها عن باقى أدواره خلال مسيرته الفنية، كما أنه حصد على إشادات كثيرة هذا العام بعدما قدم بطولة مشتركة جمعت بينه وبين الفنانة ريهام حجاج، ونجح بالفعل في تجسيد الشر بلون جديد ومختلف، ضمن أحداث مسلسل "صدفة" الذي انطلق مؤخراً بالسباق الرمضاني 2024.



أكد عصام السقا خلال حواره لـ"الوفد" عن كواليس "صدفة" وأجواء العمل مع ريهام حجاج وفريق العمل، قائلاً: "المسلسل من جميع الجهات كان في منتهى الروعه خفيف على القلب وأجوائه مليئة بالمرح والانضباط، طاقم العمل بالكامل في غاية الإحترام والتعاون والانسجام مع بعضهم البعض وكأنهم عائلة واحدة، بالإضافة إلي أن ريهام حجاج شخصية ملتزمة وتحترم مواعيدها لأبعد الحدود ومحبة لزملائها جدا".

عصام السقا



كشف عصام السقا تفاصيل شخصيته في صدفة ومميزاتها بالنسبة له، معلقاً: "جسدت شخصية "طارق" وهي شخصية معقدة بالرغم من بساطتها إلا أنها تمزج بين مشاعر وتحولات كثيرة، والمجهود الذي بذلته للدور كان كبير حتي أتمكن من الوصول لقلب الجمهور واجعله يصدق ما أفعله ومدي حبه لصدفة ومحاولاته فى التقرب منها، وظهوري علي هيئة إنسان ملئ بالصفات الطيبة، وبالرغم من غدره بها ضمن الأحداث ولكنه ليس بهذا السوء، ومميزاته أنه

شخص معطاء ويحاول دائما الحفاظ علي حقوقه وتمسكه بها من وجهة نظره، لذلك بذلت أقصى ما بوسعي لتجسيد تحولات الشخصية وبلورتها بمنتهي السلاسة".

أجاب عصام السقا رداً علي سؤال هل شخصيته فى "صدفة" ستعيد اكتشاف جانب جديد له، قائلاً: "بالفعل هذة التجربة أضافت لي كممثل كثيراً واكتشفت من خلالها قدرتي علي تجسيد أدوار الشر المقنن ولكن بطريقة مختلفة تثير فضول وتساؤلات الجمهور حول معرفة حقيقة الشخصية التي أقدمها، وهل هو شخص ذكى ومحب للغير أم شرير ويهتم برغباته فقط، وماذا سيفعل أيضاً مع عمه وزوجته، كما أنني خضت هذة التجربة مؤخرا في أعمال أخري ولكن ليس بهذا العمق الذي حدث في كشف ثغرات الشخصية بمنتهى الدقة كما ظهر بمسلسل "صدفة".

عصام السقا



أضاف عصام السقا في حديثه حول رأيه في فكرة وقصة المسلسل، مؤكداً: "جذبتني جدا لأنه عمل كوميدي هادف يسلط الضوء علي قضايا هامه بالمجتمع، ويكشف سلبيات شنيعة تتبلور حول مفهوم الحريات عند أبناء الأثرياء داخل المدارس الكبيرة بطريقة غير صحيحة، وكيفية التعامل مع مشاكل التفكك الأسري ومدى تأثيرها على ضياع مستقبل الشباب في فترة المراهقة ومساعدتهم فى معالجة الأمور لتخطي تلك المرحلة بأمان، وقمة الإبداع هي مناقشة هذة القضايا بصورة كوميدية لايت تدخل قلب المُشاهد دون شعوره بالملل بسبب سرعة سرد أحداثه وتنوع حلقاته طوال فترة عرضه".

تابع عصام السقا حديثه عن أهم ما يميز المسلسل عن غيره، معلقاً: "الحب والترابط بين طاقم العمل بالكامل، وإصرارهم جميعاً على إتقان جميع الأدوار بمنتهى الإحترافية لتقديم المسلسل في أفضل صورة ممكنة، كما أنه يناقش نقاط غير متوقعة للمشاهدين وتفاصيل مازالت تتسبب في فشل الأجيال القادمة".



تحدث عصام السقا عن أصعب المشاهد بالنسبة له، قائلاً: "مشاهد الأكشن في العموم لأنها تحتاج لتركيز شديد ومجهود كبير وطاقة قوية في تجسدها بمصداقية ليقتنع بها الجمهور، وتحديداً مشهد كشف صدفة للحقيقة، كان هناك تغيرات وتحولات كثيرة في شخصية "طارق"، وانفعالات واضطرابات نفسية عديدة تستهلك الممثل".

أعرب عصام السقا عن شعوره بالأمتنان والسعادة حول ردود أفعال الجمهور علي المسلسل، مضيفاً: "الحمدلله ردود أفعال الجمهور إيجابية بشكل مبهج، وظهر ذلك عبر اهتمامهم بالأحداث والشخصيات وتفاعلهم مع الحلقات وفضولهم فى معرفة المزيد من التفاصيل، كما أن "صدفة" خاطب شريحة عريضة من المراهقين وأولياء الأمور والكبار والصغار دون الخوف والقلق من عرض ألفاظ خارجة أو إيحاءات خادشة للحياء أو مشاهد غير مناسبة للتجمعات العائلية".



أنهي عصام السقا حديثه عن كواليس تحضيره للدور واندماجه للشخصية، قائلاً: "دائماً أدرس الأدوار بعناية شديدة قبل بداية قبولي العمل، وإعطائه حقه في مذاكرته جيداً مهما كان الدور يبدو بسيطاً إلا أنني أهتم بأدق تفاصيله، ليصل إلي قلب الجمهور وينال إعجابهم وأتمكن من تقديمه بشكل يليق بهم، وبالأخص أن شخصية طارق التي جسدتها كانت مختلفة تماماً عن أعمالي السابقة كالأدوار الشعبية، لأنه شخص نشأ داخل أسرة ميسورة مادياً ويقال عنه "مولود في بقه معلقه دهب"، لذلك بذلت مجهود كبير في دراسة الشخصية حتي تمكنت منها، كما ظهر في أحداث المسلسل".

