فهمى عمر: ندعم مؤسسات الدولة والقيادة ونطالب بضم مجلس القبائل العربية لتشكيل الاتحاد الجديد

صرح الأستاذ فهمى عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء القبائل العربية " للوفد" أنه يدعم مؤسسات الدولة فى ضمان إستقرار المجتمع المصرى، وحرصها على بقاء اللُحمة المصرية قوية بغض النظر عن الإنتماء القبلى أو الدينى أو غيره، حتى يبقى كيان الدولة متماسكا أمام أية عواصف أو أزمات خارجية أو داخلية، ويمثل الإذاعى القدير فهمى عمر قبيلة الهمامية الممتدة بطول محافظات الصعيد متركزة جذورها فى محافظة قنا.

الدكتور فتحى عامر مع الرئيس السيسى أثناء إجتماع المجلس القومى للقبائل العربية

عامر: دورنا توحيد صفوف أبناء القبائل العربية لضمان لُحمة بنيان المجتمع المصرى

وأوضح الدكتور فتحى عامر رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس القومى لشؤون القبائل المصرية أنه لا يعارض تكوين إتحاد للقبائل العربية ويكون مظلة تجمع كل القبائل التى تعد مكون أساسى للمجتمع المصرى، إلا أنه يتحفظ على تجاهل التشكيل الأصيل والأول لمجلس القبائل الذى تم تشكيله فى 2013 – 2014 فى الإتحاد الجديد، مشيرا الى دعم مجلس القبائل العربية الأول للرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء الإنتخابات الرئاسية 2014 من أجل عودة الدولة المصرية وتوفير الأمن والأمان والإستقرار مرة أخرى، وأشار عامر أن الأستاذ فهمى عمر وكل مجلس الأمناء جابوا أنحاء جمهورية مصر العربية من أجل توحيد صفوف أبناء المجتمع ممن ينتمون الى الأنساب العربية العريقة والإجتماع تحت راية الوطن، ويمثل الدكتور فتحى عامر قبيلة العرب بالقليوبية وجهينة.

السيد الشريف الإدريسى: علينا الحفاظ على رباط الظهير الشعبى لأبناء وكبار القبائل والعائلات المصرية

السيد الشريف الإدريسى

وأكد السيد الشريف الإدريسى نقيب ورئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة أن قبائل وعائلات مصر فى رباط لا ينفصل عن بعضه البعض موضحا أنهم يدعمون خطوات الدولة الثابتة نحو التنمية والإستقرار ولا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتهم وولاءهم لمصر، وقال الشريف الإدريسى " لابد أن يأخذ القائمون فى إتحاد القبائل العربية الذى نؤيده التنسيق الكامل مع كبار ورموز القبائل العربية والعائلات فى مصر القادمة من كل الأجناس والأعراق، موضحا أنه ليس تحيزا لأبناء القبائل فقط وإنما إيمانا منه بأهمية هذا الظهير الشعبى من القبائل والعائلات الذى يجب علينا الحفاظ على رباطه الى يوم الدين"، وشدد السيد الشريف الإدريسى على أهمية التواصل مع أهمية شيوخ القبائل وكبار العائلات وليس شرذمة من الأفراد على حد قوله فى تشكيل الإتحاد، نظرا لتأثير هؤلاء الكبار على جموع أعضاء وأفراد قبائلهم وعائلاتهم وثقتهم فى أرائهم السديدة والإتفاق فيما بينهم على رأى واحد فيه صالح الجميع وليس تفرقتهم.

شباب قبائل الصعيد يتجادلون على صفحات التواصل الإجتماعى

وشهدت صفحات التواصل الإجتماعى جدالا بين أبناء القبائل العربية على مستوى الصعيد حيث أبدى البعض رفضه لتجاهلهم فى تشكيل إتحاد القبائل العربية رغم إعتبارهم ركنا أساسيا من نسيج سكان محافظات الصعيد بداية من بنى سويف حتى أسوان، ووصل الأمر الى التلاسن بين من يحسبوهم من شخصيات على إتحاد القبائل العربية الجديد، مؤكدين على أنهم لا يمثلونهم لا من قريب او بعيد .

الدكتور وليد فهمي

وليد فهمي: على الإتحاد وضع أهداف لإحتضان وإفراز كوادر شبابية قبلية تخدم الوطن وتدعم إستقراره

وردا على حالة الجدال التى تم إستقطاب شباب قبائل الصعيد الى فرق مؤيدة ومعارضة قال الدكتور وليد فهمى الأمين العام للجمعية العامة لإتحاد القبائل العربية تعليقا على تكوين الإتحاد الجديد أن الهدف من تكوين الإتحاد الجديد أو أية كيانات مدنية تعبر عن المجتمع المصرى هو أن "يليق بالوطن" على حد قوله، موضحا أن إتحاد القبائل العربية شىء عظيم وندعم الفكرة ولكن المهم أن يضم فى مجلسه وتشكيلاته رموزا تاريخية لها بصمات واضحة فى تاريخ قبائلها، وأكد فهمى على أهمية أن يضع الإتحاد هدفا رؤية واضحين يتلخصوا فى العمل على إفراز كوادر جديدة من أبناء هذه القبائل من الشباب والشابات ، كما يجب العمل على مساندة أجهزة الدولة فى حل مشكلاتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور واليد عامر رئيس كيان شباب المحافظات الحدودية إلى أهمية إنتقاء النخبة الى لها سجل مشرف حتى تعمل هذه النخبة كحاضنة للكوادر الشبابية التى تخدم الوطن وتدعم إستقرار الدولة المصرية، معبرا عن تجربة تكوين أول حزب سياسى للقبائل العربية برئاسة الشيخ على فريج فى 2013.

أحمد الدربى

السماعنة: يجب اختيار من يمثل القبائل وفقا للأعراف واحترام الجميع

وأكد أحمد الدربى أحد رموز قبيلة السماعنة فى محافظة قنا أن تشكيل إتحاد القبائل العربية من كبار ورموز القبائل المعروفة والمؤكد نسبها وتاريخها فى صعيد مصر أمر ليس بالهين، حيث ستمثل هذه الرموز الموثوق فيها حائط صد لحماية الدولة المصرية من أية تهديدات داخلية او خارجية ليس فى محافظات الصعيد فحسب بل على مستوى محافظاتها الحدودية أيضا، التى يقوم فيها أبناء عائلاتها وقبائلها بأدوارا نبيلة سواء فى سيناء او مطروح او أسوان وعلى حدود السودان.

وأوضح الدربى أن اتحاد القبائل العربية ومن قبله الإتحادات والمجالس القبلية المصرية ذات الجذور العربية والشريفة تلعب أدوارا ليست شكلية او شرفية، وإنما أساسية فى عملية التنمية التى تكرس الدولة المصرية كل إمكاناتها وجهودها من أجل إنجازها وتحقيقها فى أقل وقت ممكن، ونحن كشباب وشيوخ قبيلة السماعنة نقف فى أوائل الصفوف تلبية لنداء وخدمة الوطن.

واختتم الدربي بأن تشكيل قيادات هذا الاتحاد ستلعب دورا هاما للغاية ويجب اختيارهم بعناية بعد بحث وتقصي ووفقا لأعراف هذه القبائل، بالإضافة إلى ضرورة احترام الجميع لشخصهم لأن مهمتهم لا تحتمل الخطأ وعليهم توحيد الصف.

مجدى الضانى

الجعافرة: لابد من وضع كبار قبائل الصعيد فى مجلس أمناء الإتحاد

الأستاذ مجدى الضانى ممثلا بالنيابة عن قبيلة الخليفاب - الجعافرة بالمنصورية مركز ضراو بأسوان، أنه لا بأس من إعادة تكوين إتحاد للقبائل العربية ليشمل أبناء هذه القبائل داخل وخارج جمهورية مصر العربية، مشددا على ضرورة إنضمام ممثلى القبائل العربية فى صعيد مصر فى مجلس الأمناء المنتظر، كما أوضح الضانى أن الأفراد لا يمثلوا قبائلهم إنما هناك إعتبارات لكبار هذه القبائل الذين نؤمن جميعا وراءهم فى تحركاتهم وإختياراتهم، حيث قام الشيخ محمد أنور والدكتور محمد المعلة وبعض كبار الجعافرة بحضور إعلان إتحاد القبائل العربية.

الدكتورة حنان عوض

الأنصار: ندعم إتحادا لتمثيل أبناء القبائل العربية ولكن عليهم حسن إختيار الرموز

قالت الدكتورة حنان عوض عضو مجلس النواب وتنتمى لقبيلة الأنصار فى محافظة قنا أنها وقبيلتها يدعمون ويؤيدون تشكيل إتحاد يضم أبناء القبائل العربية والعائلات طنسيج واحد من مكونات الشعب المصرى المتماسك، موضحة أهمية حسن إنتقاء رموز القبائل بشكل موثوق فيى تاريخهم وحاضرهم لضمان إستقرار ونزاهة العمل والمهمات التى سوف يقوم بها الإتحاد مع مؤسسات الدولة.