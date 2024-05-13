مؤتمر "شراكة إنسانية" في الكويت يطلق مبادرة "سند" لدعم غزة بـ2 مليار دولار



أعلن المؤتمر الإنساني التاسع للشراكة الفاعلة تحت شعار "شراكة إنسانية" في الكويت، إطلاق مبادرة "سند" لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر من الكارثة في قطاع غزة بقيمة نحو مليارَي دولار.



وقال مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر الصميط في كلمة تلا خلالها البيان الختامي للمؤتمر: إن "مبادرة سند تجاوزت قيمة برامجها لدعم قطاع غزة 2,000,696,314 دولاراً يتم تنفيذها خلال العامين 2024 و2025".

وأضاف الصميط أن "الغاية الرئيسية من المؤتمر تمثلت في تسليط الضوء على الأحداث الإنسانية المؤسفة الجارية في غزة، ورفع الوعي بضرورة التدخل الإنساني المشترك من أجل التخطيط للتعافي المبكر في هذه الكارثة الإنسانية التي تسبَّب فيها عدوان الاحتلال الغاشم".

وأشار إلى أن المؤتمر أطلق نداءً إنسانياً عاجلاً على مستوى العالم؛ للتدخل العاجل من أجل وقف الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة؛ خصوصاً بعد بدء جيش الاحتلال عملية برية في مدينة رفح.

ودعا المؤتمر وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الإنسانية إلى البدء مبكراً في التخطيط لعملية شاملة وممتدة لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة على مدى السنوات الخمس القادمة.