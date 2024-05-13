قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة الرسمية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويواجه ريال مدريد نظيره ألافيس مساء غد الثلاثاء، في تمام العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأقيم بالأمس حفل تاريخي في نافورة "سيبيليس" بالعاصمة الإسبانية مدريد، عقب تتويج النادي الملكي بلقب الليجا للمرة 36 في تاريخه، بمشاركة رائعة من لاعبي الفريق الملكي رفقة الجمهور.

وشهدت القائمة غياب كل من أوريلين تشواميني ودافيد ألابا عن صفوف ريال مدريد، بداعي الإصابة.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة ألافيس

حراسة المرمي: أندري لونين - كيبا أريزابالاجا - تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - إدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - أردا جولير.

خط الهجوم: رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز- فينيسيوس جونيور