السيسي: كلما تطورت نُظم الزراعة المستخدمة انخفض معدل استهلاك المياه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الصوب الزراعية تستهلك حجم مياه أقل، مشددًا على أنه كلما تطورت نظم الزراعة المستخدمة انخفض معدل استهلاك المياه، موضحًا أن الدولة تمنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في جميع المشروعات وتمهد الدولة بعض المشروعات لكي تكون جاهزة للاستثمار.

كلمة مهمة من الرئيس السيسي

وشدد "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين، على أن الدولة حريصة على إنتاج أكبر حجم زراعي بالمياه المتوفرة، موضحًا أن مصر إذا كان لديها مياه تكفي لزراعة 100 مليون فدان لتمت زراعتها، مضيفًا: "زراعات الهيدروبنك لا تصلح لكافة الزراعات ولكنها توفر كثيرا في المياه.. نستطيع زراعة 400 ألف فدان محاصيل من زراعات أخرى بدلا من زراعة 200 ألف فدان قمح لتوفير المياه".

وأوضح أنه يجب ألا نركز على القمح خصوصا وأن المياه المتوفرة لمصر لا تسمح بذلك، مؤكدًا أن نقطة المياه يتم الاستفادة منها لإنتاج أفضل وأغلى إنتاج، متابع: "نتوسع في الصوب الزراعية على الرغم أنها لا تنتج كل شيء".

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.