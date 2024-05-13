موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال سوسيداد ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق برشلونة بملعب "مونتجويك"، حيث يلتقي الفريقان بالجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد

يعلق على المباراة، علي محمد علي.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في الترتيب خلف لـ جيرونا الوصيف بفارق نقطتين، حيث يملك 73 نقطة فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 54 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.