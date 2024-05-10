رومانو : برشلونة يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان الشاب

أكد الصحفي الايطالي الموثوق فابريزو رومانو ان نادي برشلونة الاسباني يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان الشاب والمعار لنادي لاييبزيج الالماني تشافي سيمونز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكان نادي برشلونة يضع النجم الهولندي تشافي سيمونز ضمن قائمة الاعبين الذين ينوي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة الا ان العلاقات المتوترة بين ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان جعلت الكثير من التقارير تتحدث عن فشل الصفقة اضافة الى عدم وجود رغبة من جانب باريس سان جيرمان في بيع الاعب بشكل نهائي و يفضل انتقاله على سبيل الاعارة .

وقال فابريزو رومانو : ان ادارة باريس سان جيرمان لا تنوي بيع الاعب بشكل نهائي على الرغم من وجود العديد من العروض القادمة للاعب سواء من الدوري الانجليزي او من نادي برشلونة الاسباني كما ان نادي لييبزيج لا يستطيع دفع المقابل المادي لتفعيل بند الشراء النهائي للاعب ولذلك فعلي الارجح موافقة باريس سان جيرمان على عرض برشلونة والذي يتضمن استعارة تشافي سيمونز لمدة موسمين .

يذكر ان تشافي سيمونز قضي عاما على سبيل الاعارة بنادي بي اس في ايندهوفن الهولندي قبل ان يتم اعارته ايضا لفريق لييبزيج الالماني هذا الموسم والذي نجح خلاله في تسجيل تسعة اهداف والمساهمة في 12 هدف اخر .

يذكر ان تشافي سيمونز كان لاعبا في اكاديمية لاماسيا بنادي برشلونة