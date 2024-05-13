هذا ما يحدث في جسمك عند تناول فص من الثوم يوميًا

أكد الأطباء والباحثون وخبراء الصحة لقرون عديدة على سحر الثوم العلاجي، وذلك بسبب الأليسين، وهي مادة موجودة في الثوم، تحارب بشكل طبيعي الجراثيم والفيروسات، وتمنع المرض، فتناول فصًا من الثوم قبل الخلود إلى النوم، سوف يمنح جسمك خط دفاع أقوى ضد الغزاة، وفيما يلي الفوائد الصحية المذهلة لتناول فص من الثوم قبل النوم كل ليلة.

تعزيز صحة القلب

شيء بسيط مثل استهلاك الثوم بانتظام يمكن أن يمهد الطريق نحو صحة أفضل للقلب لانه يخفض ضغط الدم والكوليسترول بشكل طبيعي، وهذا يعني تقليل فرص حدوث مشاكل مرتبطة بالقلب

يحسن نوعية النوم

يحتوي الثوم على التربتوفان، وهو حمض أميني مشهور بقدرته على تحفيز النوم، يساعد التربتوفان في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في التحكم في دورة النوم والحث على الهدوء.

تعزيز المناعة

يعزز الثوم جهاز المناعة بسبب احتوائه على نسبة عالية من مركبات الكبريت مثل الأليسين لذا فإن تناول الثوم قبل النوم يمكن أن يمنح جهازك المناعي دفعة إضافية من الحماية .

انقاص الوزن

لا يضيف الثوم نكهة إلى أطباقك فحسب، بل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الجينات المشاركة في تكوين الخلايا الدهنية. ويزيد الثوم أيضًا من توليد الحرارة، مما يساعد على حرق المزيد من الدهون وخفض نسبة الكوليسترول الضار.

المغذيات داخل الثوم

على الرغم من أن فص الثوم النيء صغير جدًا، إلا أن هناك بالفعل كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية حيث يحتوي فص الثوم النيء على 14 سعرًا حراريًا، و0.57 جرامًا من البروتين ، وحوالي ثلاثة جرامات من الكربوهيدرات، فيتامين سي (2.81 مجم)، والسيلينيوم (1.28 ميكروغرام)، والمنجنيز (0.15 مجم)، وحديد (0.15 مجم).