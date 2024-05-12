غدا.. الحكم على المتهم بهتك عرض طفلتين وحملهما منه سفاحًا

تصدرمحكمة جنايات بورسعيد، غدا الإثنين، الحكم على المتهم بهتك عرض طفلتين، ما أسفر عن حملهما منه سفاحا.

الحكم على المتهم بهتك عرض طفلتين وحملهما منه سفاحًا

وكانت المحكمة أحالت الجلسة الماضية أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لابداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

الحكم على المتهم بهتك عرض طفلتين وحملهما منه سفاحًا

واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة التي وصفت بـ «فظاظة الجرم الذي ارتكبه المتهم» في حق المجني عليهما الطفلتين والتي كانتا في وقت الواقعة لم تبلغا الـ 12 عاما ميلاديا.

تعود تفاصيل القضية، بقيام المتهم “ أ.ع ”بدائرة قسم بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ويعمل رئيس قسم الحركة بإحدي الشركات، بخطف عن طريق التحايل المجني عليهن الطفلتين« اج. ف.»، و«م. ا. ح.»، حيث استدرجهما وتعدي عليهما جنسيًا.

وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية بالسجن المشدد 10 سنوات لتاجرى مخدرات بتهمة ترويج الحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية الى محكمة الجنايات ان المتهمين وهما " حماده ر ع " 20 سنة و " إبراهيم ج س " 28 سنة عاطلان أنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وكذا سلاح أبيض " مطواة " كما عثر بحوزتهما على كمية من الطلقات النارية التي تستخدم على أسلحة نارية

في وقت سابق تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الامن يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة .

فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين بحوزة الأول 10 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على ٤٠ قطعة حشيش المخدر، وطلقتان ومبلغ مالي وهاتف محمول .

مواجهتهما اعترفا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والطلقات والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق .







