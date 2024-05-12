٧ تغيرات نفسية تحدث لك بعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.. تعرف عليها

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية وتمارين اللياقة البدنية، جزءاً أساسياً من نمط حياة صحي، وتأثيراتها الإيجابية لا تقتصر فقط على الجسم، بل تمتد أيضاً إلى العقل والصحة النفسية.

فوائد ممارسة التمارين الرياضية

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو"، نستعرض فيما يلي أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الصحة النفسية والعقلية…

١- إطلاق هرمون الاندروفين

عند ممارسة النشاط البدني، يفرز الجسم هرمون الأندورفين الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم ومحسن للمزاج. يساعد هذا الهرمون على خلق شعور بالسعادة، وبالتالي يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب.

٢- تخفيف التوتر

تساعد التمارين الرياضية في تخفيف مستويات هرمون التوتر الكورتيزول في الجسم، مما يساهم في الاسترخاء وتحسين جودة النوم وتقليل التوتر.

٣- تحسين النوم

يساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تنظيم نمط النوم، مما يسهل النوم ويحسن جودته، مما يؤدي إلى تحسين الوظائف الإدراكية والاستقرار العاطفي.

٤- تعزيز الاحترام والثقة بالنفس

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين احترام الذات وثقة الفرد بنفسه، مما يؤدي إلى بناء صورة إيجابية للذات.

٥- تحسين الذاكرة والانتباه

ثبت أن التمارين الرياضية تعزز الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والانتباه والتركيز، مما يساهم في تحسين الوضوح العقلي وزيادة الانتباه.

٦- تخفيف أعراض الاكتئاب

يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والحد منها عن طريق زيادة إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج.

٧- محاربة العزلة والوحدة

توفر التمارين الرياضية الفرصة للتفاعل الاجتماعي وبناء العلاقات الاجتماعية، مما يساعد في محاربة مشاعر الوحدة والعزلة.

باختصار، يمكن أن تكون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام طريقة فعّالة وصحية للتعامل مع التوتر وتحسين الصحة النفسية والعقلية، وتعزيز الثقة بالنفس ومكافحة الاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.