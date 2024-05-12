ابنة تامر حسني تحتفل بعيد ميلادها في غياب والدتها (صور)

احتفلت تاليا ابنة الفنان تامر حسني بعيد ميلادها اليوم في حفل مبهج أحياه مؤدي المهرجانات فارس سكر ،واقتصر الحفل على أصدقائها المقربين ويعص من أفراد العائلة، واللافت للنظر تغيب والدتها بسمة بوسيل بسبب انشغالها ليقوم تامر حسني بالإشراف على الحفل.

وغلب على الحفل أجواء ومظاهر تشجيع كرة القدم بداية من تزيين المكان على شكل ملعب وحتى قالب الكعك كان على شكل كرة قدم، وذلك لأن تاليا تتأخذ كرة القدم كهواية لها حيث تتدرب في أحد النوادي.

أغنية بدايات لبسمة بوسيل

طرحت بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، وقالت بسمة بوسيل في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام: "على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي".

تامر حسني يهنئ بسمة بوسيل

ووجه تامر حسني رسالة لبسمة بوسيل ليهنئها على أغنيتها الجديدة وقال لها: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنيتيها غُنا عظيم بجد أيوة أنا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله".

وتابع: "كل سنة وإنتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات شكرا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم".

من هي تاليا تامر حسني

ابنة تامر حسني الأولى ولدت عام ٢٠١٣ حيث تبلغ من العمر 11 عامًا، حصلت مؤخرًا على المركز الأول، والميدالية الذهبية، في إحدى المسابقات الرياضية «الجمباز»، كما شاركت تاليا والدها تامر حسني مؤخرا في إحدى حفلاته بدبي، تقوم بعمل مقاطع دعائية لعدة ماركات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام