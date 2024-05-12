مصرع صبي وإصابة شقيقه فى حادث جرار زراعى بالفيوم

لقي صبى بالفيوم مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعي وأصيب شقيقه، بمركز ابشواي , تم نقل الجثه الى مستشفي ابشواي المركزي ، والمصاب الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي بوقوع حادث دهس جرار زراعي ، أسفر عن وفاة "ز. بلال ، 9 سنوات، وأصيب شقيقه م ٨ سنوات.

انتقلت قوة من المركز بقيادة رئيس مباحث ابشواي، إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلين أمام منزل أسرتهم دهسهم جرار الزراعي، حال رجوعه للخلف مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخر .

بسؤال والد الطفلين بلال عجمي ، 46 عامًا، عامل لم يتهم أحدأ بالتسبب في الحادث ، وتمكنت مباحث المركز من ضبط قائد الجرار الزراعي وبمواجهته، في محضر الشرطة، إعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وورد تقرير مفتش الصحة بصحة ابشواي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية،

وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقلت الجثة إلى مستشفى ابشواي المركزي، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تاجيل محاكمة متهم

من جهه اخرى قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري ، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني ، وعمرو ابو الاسرار ، وأمانه سر نصيف أمين ، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني ، خامس جلسات محكمه حسام رمضان أحمد.ع 38 سنة والمتهم بقتل جاره ، لجلسة الاول من يونيو المقبل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم .

و قد عقدت اليوم ،محكمة جنايات الفيوم جلستها لمحاكمة المتهم وفوجئت المحكمة بانسحاب هيئة الدفاع مما دعى هيئة القضاء لتأجيل القضية .

تعود تفاصيل القضية رقم 89393 سنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم أنه في يوم 3 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم هاجم المتهم حسام رمضان أحمد.ع 38 سنة ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم جاره ويدعى سيد عويس خلف 43 سنة على رأسه من الخلف مستخدماً فأس حتى سقط جثة هامدة في الحال بناءاً على ما كشفه فيديو تم انتشاره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة، قررت إحالة المجني عليه إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفى جلسة اليوم انسحبت هيئة الدفاع عن المتهم فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم .