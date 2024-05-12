نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة "من باريس" خلال أيام

تطرح النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من باريس"، خلال الأيام المقبلة على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

والأغنية من كلمات خالد فرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت ادارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.

من ناحية أخرى، يستعد كل من النجم وائل كفورى والنجمة نوال الزغبي، لإحياء حفلاً غنائيًا، فى ولاية لاس فيجاس في أمريكا يوم 25 مايو الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع من أغنيتها الجديدة التي تقدمها لابنتها "تيا" بمناسبة عيد الأم.

حيث كشفت نوال عن الأغنية عبر صفحتها الشخصية على موقع "اكس" معلقة : يا تيا بعيونك إنتِ شفتي الدني يا عيوني إم يا تيا، وتقول كلمات الاغنية ( يا تيا نورتى هالبيت.. ما بعرف مادرى شو حسيت .. لما شميتك وضميت.. مثل لحاله لحاله ضم.. ما بعرف شو اللى غيرتى.. كبرتى عمرى صغرتى.. يا تيا بعيونك انتى شوفت الدنيا ياعيونى إم.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “بحكي عنك” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لموقف غريب على الهواء، وذلك خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، حيث طلب شاب يدعى ميشال خلال الحلقة الزواج منها.

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وقدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد، قائلًا: أنا بحبك ومعجب بيكي، وبدي أتقدملك إذا بتقبلي.

نوال الزغبي

واعتذرت نوال الزغبي للشاب ميشال بطريقة لائقة من دون أن تجرح شعوره قائلة له: أنت تستحق فتاة أفضل.

"فخامة معاليك"

كانت طرحت الفنانة نوال الزغبي أغنية “فخامة معاليك”، عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

نوال الزغبي

وتتعاون نوال الزغبي في أغنيتها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

كلمات الأغنية:

تقول كلمات الأغنية: “فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله، شحنة بور توب البشر، رسم الخصر أوڤر حيل زينك، انت القمر أصل العطر، يرجى الحذر والنظرة من عينك، سيادة معاليك أنا من زمان أبيك، لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني”.

وكانت كشفت الفنانة نوال الزغبي عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “فخامة معاليك”.

ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” بوستر أغنية “فخامة معاليك” وعلقت عليها قائلة: “باقي يومان 26/9/2023”.

نوال الزغبي

ريتو:

كانت طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

واحتفلت النجمة نوال الزغبى أخيرًا، بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.

نوال الزغبي



تتميز النجمة اللبنانية نوال الزغبي بذوق رفيع وشخصية محبه للحياة، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما وجدت.

وكانت ظهرت نوال الزغبي بإطلالة رياضية لافتة، حيث ارتدت فستانًا رياضيًا قصيرًا بدون الهوت شورت عكس قوامها الرياضي لتؤكد للجميع أن العمر مجرد رقم، فيما انتعلت حذاءً مسطحًا.

اختارت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان مع نظارة الشمس السوداء متناغمة مع ملامحها ولم تتكلف بوضع المكياج مع لون النود في الشفاه.