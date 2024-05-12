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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوباما ومنسي على مقاعد بدلاء الزمالك أمام نهضة بركان

أوباما
أوباما

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اختياراته في التشكيل أمام نهضة بركان والتي تنطلق بعد قليل على ملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وتبدأ مباراة الزمالك ونهضة بركان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب.


وتواجد يوسف أوباما وناصر منسي على مقاعد البدلاء بالإضافة لـ إبراهيما نداي وموتيابا، كما يتواجد محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار".


ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة السعيدية بالمغرب متجهة إلى الملعب البلدي  ببركان استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
 

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