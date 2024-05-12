بالفيديو.. الزمالك يبحث عن إنتصاره الخامس أمام الشعباني

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد إلى الملعب البلدي بمدينة بركان لمتابعة المواجهة المصيرية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024.

وتشهد المباراة تحدياً من نوع خاص بين الزمالك الباحث عن العودة للتويج بالألقاب القارية ومعين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان الذي يبحث عن لقبه أول القابه ف الكونفدرالية.

تفوق أبيض

كما يواجه الشعباني تحدياً آخر حيث سبق له مواجهة الزمالك في 7 مباريات سابقة في مختلف المسابقات مع 3 أندية مختلفة حقق خلالها الفوز في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات أخرى بينما لم يعرف التعادل طريقاً للمواجهات المباشرة بين الطرفين.

وواجه معين الشعباني الزمالك في 5 مباريات وهو على رأس القيادة الفنية للترجي الرياضي التونسي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بجانب مباراتين مع المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

السوبر الأفريقي وثأر قاري

جاءت أولى مواجهات الزمالك لمعين الشعباني في عام 2020 عنما لعب مام الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وحقق الزمالك فوزاً تاريخياً على الترجي في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعد أيام قليلة تكررت المواجهة النارية بين الفريقين في ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا ليحقق الزمالك الفوز ذهابا على الترجي نفس النتيجة قبل ان يفوز الترجي في ملعب رادس بهدف نظيف، ليحسم الزمالك بطاقة العبور للدور نصف النهائي.

وفي الموسم التالي أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا الزمالك والترجي في مجموعة واحدة ليحقق معين الشعباني الفوز ذهابا وإياباً على الزمالك بنتيجة 3-1 و 1-0 قبل ان يلعب دوراً غير مباشر في خروج الزمالك مبكراً من البطولة بعدما تعادل على ملعبه أمام مولودية الجزائر ليطيح بالزمالك خارج المسابقة.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا