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جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان
الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

الزمالك
الزمالك

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان المقرر لها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

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بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

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حافلة الزمالك تتحرك إلى ملعب مباراة نهضة بركان

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

الجريدة الورقية