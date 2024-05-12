بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، يبحث عشاق نادي الزمالك في كل مكان عن بث مباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي على ملعب بركان البلدي، اليوم الأحد، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

ويمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية في مصر والشرق الأوسط.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي على ملعب بركان البلدي، اليوم الأحد في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب بركان البلدي.



لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة الزمالك أمام نهضة بركان

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان

تواجه فريقي الزمالك ونهضة بركان مرتين فقط في المباريات الرسمية وكانت في نهائي الكونفدرالية عام 2019 والتي توج بها الأبيض.

واستطاع نهضة بركان الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف فيما حقق الأبيض الانتصار في لقاء العودة بهدف نظيف أيضا، ليحسم الأبيض البطولة بركلات الترجيح.