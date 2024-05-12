على طريقة المطاعم.. حضري سمك فيليه مشوي مع الروزماري| مفيد للشعر

سمك فيليه مشوي مع الروزماري، من الأطباق الشهية التي تحتوي على نسبة عاليه من الأوميجا 3 المفيدة للجسم والشعر ولتقوية الذاكرة، كما يتميز بسعراته الحرارية المحدودة، مما يجعله الحل الأمثل لخسارة الوزن والحصول على جسم مثالي وصحي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

سمك فيليه مشوي مع الروزماري

طريقة عمل سمك فيليه مشوي مع الروزماري

المقادير

- سمك فيليه : 4 قطع

- روزماري : ملعقة كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- عصير البرتقال : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اخلطي الروزماري وعصير البرتقال والثوم والزيت معا ثم أنقعي قطع السمك بها لمدة ساعتين.

2. ازيلي قطع سمك فيليه وتبليه بالملح والفلفل واشويه بالشواية لمدة 15 دقيقة على الجهتين حتى ينضج وقدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة أو الخضار السوتيه.

فوائد تناول سمك فيليه

يُحافظ على الدماغ ووظائفه ويقيه من الإصابة بمرض الزهايمر الذي عادةً ما يُصيب كبار السن.

زيادة نمو الجنين وحمايته من الأمراض الدماغية أو التي تُصيب الحبل الشوكي، لذلك يجب على المرأة الحامل الإكثار من تناول الأسماك بشكلٍ عام، والفيليه بشكل خاص.

قد تُخفف الأسماك من خطر الإصابة بحالات تشتت الحركة وفرط التركيز الذي يُصيب الأطفال.

يدعم سمك فيليه صحة الدماغ وخلاياه خاصة لدى الأطفال، بسبب إحتوائه على أحماض الأوميجا 3 الدهنية.

يُساعد سمك فيليه في الحفاظ على خلايا الدماغ العصبية، وعلى الخلايا المسؤولة عن وظائف الذاكرة والإدراك.

يُعطي الجسم جرعة من فيتامين D الذي يُساعد بدوره في حماية الجسم من الأمراض، ويُعزز من صحة العظام.

حماية العظام من الهشاشة والالتهابات، وذلك بسبب توافر الكالسيوم بين قيمه الغذائية، لذلك تُنصح الأم بالإكثار من تحضير سمك الفيليه لأطفالها لكي تُبنى عظامهم بشكلٍ سليم وصحيح، بعيد عن التقوّسات في الساقين أو ليونة العظم.

تحسين الحالة النفسية للإنسان وتخليصه من الاكتئاب والعصبيّة الزائدة؛ فهو يحتوي على نوعٍ من الأحماض التي تعمل على ارتخاء الأعصاب.

فوائد الروزماري

يساعد على الهضم

يستخدم إكليل الجبل تقليديًا للمساعدة في الهضم، ويساعد على تحفيز العصارات الهضمية في الأمعاء، كما يحفز وظائف الكبد والقنوات الصفراوية. يساعد إكليل الجبل في هضم الدهون عن طريق تسهيل تصريف القنوات الصفراوية، لذلك فهو التسريب المثالي في حالة صعوبة الهضم والانتفاخ.

يساعد في طرد السموم

يساهم الروزماري في التخلص من سموم الجسم وتصريفها عبر الكلى والمسالك البولية، وذلك بفضل غناه بالفلافونويد على وجه الخصوص.

يقوّي جهاز المناعة

يساهم إكليل الجبل في تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ويقوّي جهاز المناعة. في الوقت نفسه، من المعروف أنه يساعد على منح الجسم الحيوية والنشاط.

له تأثير مضاد للأكسدة

يحتوي إكليل الجبل على مواد طبيعية تحمي الأنسجة والخلايا من الجذور الحرّة والإجهاد التأكسدي.

يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الأنف والأذن والحنجرة

يساعد شاي الأعشاب من إكليل الجبل بشكل طبيعي على تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي المتعلقة بالفيروس ونزلات البرد الطفيفة، وخاصة السعال بفضل تأثيره الطارد للبلغم.

يقوي الذاكرة والتركيز

من الجيد أن يعرف الطلاب عند إجراء الاختبارات أن إكليل الجبل يعزز الإدراك والقدرات المعرفية، لاحظي أنه في حالة ارتفاع ضغط الدم، لا ينصح بتناول شاي إكليل الجبل.