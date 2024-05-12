حضري شكشوكة بالبطاطس وزيت الزيتون وتمتعي بجسم صحي

البيض بطريقة الـ شكشوكة مع البطاطس من الوصفات الصحية التي يمكنك عملها كوجبة إفطار سهلة ولذيذة، كما تساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عاليه من الكالسيوم الموجود في البيض، والنشويات الهامة للطاقة الموجودة في البطاطس، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

شكشوكة

طريقة عمل شكشوكة صحية للدايت

المقادير

- طماطم : 2 حبة

- البيض : 4 حبات (حسب احتياجك من البروتين)

- لحم مفروم : 60 غراماً

- البصل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- فلفل أخضر حار : نصف قرن

- الثوم : فص (مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لعمل شكشوكة البيض بالطماطم، نظفي الطماطم جيّداً بالماء، ثمّ قشّريها وافرميها فرماً ناعماً، وقشّري البصل وافرميه فرماً ناعماً.

اغسلي الفلفل الأخضر بالماء وافرميه فرماً ناعماً.

ضعي مقلاة على نار متوسّطة الحرارة، وأضيفي ملعقتان من الزّيت.

حمري البصل، والثّوم المفروم، والفلفل الأخضر في المقلاة، ثمّ أضيفي اللحم المفروم، والملح.

عندما ينضج اللحم، أضيفي الطماطم المفرومة، وغطي المقلاة، واتركيها لمدّة 5-10 دقائق.

أضيفي البيض واتركيه حتى ينضج.

ارفعي المقلاة عن النار، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول البيض

البيض المسلوق يحتوى على دهون صحية

تحتوى البيضة المسلوقة على دهون صحية أو جيدة تحمى الأعضاء وتساعد فى الحفاظ على دفء الجسم، ما يجعل البيض المسلوق مثاليًا لفصل الشتاء.

البيض المسلوق يقوي المناعة

البيضة تحتوي على كمية جيدة من فيتامين B6و B12 جنبًا إلى جنب مع الزنك، وهي تساعد في تعزيز المناعة ومكافحة الأنفلونزا والبرد.

البيض المسلوق يحافظ على قوة العظام

تعتبر البيضة مصدرًا جيدًا لفيتامين د، والذي لن يعزز مناعتك فحسب، بل يحافظ أيضًا على قوة عظامك.

البيض المسلوق يساعد فى إنقاص الوزن

تحتوي البيضة على مصدر جيد للبروتينات الخالية من الدهون بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، مع سعرات حرارية منخفضة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وهو أمر ليس من السهل القيام به خلال فصل الشتاء حيث أن الخمول أو الطقس البارد يخلقان عقبات في نظام اللياقة البدنية الخاص بك.

البيض المسلوق يساعد في التمتع بعقل سليم

البيضة تحتوى على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والكولين، والتي "تبني غشاء الخلية ولها دور في إنتاج جزيء الإشارة في الدماغ".

يمكن أن يحمي البيض المسلوق العينين

يتم إثراء صفار البيض أو الجزء الأصفر من البيض المسلوق باللوتين والزياكسانثين، ما يحمي العين ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين لذلك للحصول على عيون صحية يمكن تناول البيض المسلوق.

يساعد البيض المسلوق على تعزيز جمال البشرة

يحتوي الجلد على جزء مهم وهو السيلينيوم، ويعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لهذه المغذيات.

البيض المسلوق يعزز صحة الشعر

تحتوى البيضة على البيوتين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.

البيض المسلوق لصحة القلب

البيض المسلوق يحتوي على كولسترول جيد "يحافظ على صحة القلب، إذا تم تناوله باعتدال.

البيض المسلوق مفيد للحوامل أو المرضعات

إنه مفيد للغاية فى كلتا المرحلتين من حياة المرأة حيث تحتوى البيضة على كمية جيدة من البروتين والكولين وكذلك السيلينيوم.