9 محافظات تشارك في احتفالية "يوم حصاد القمح" بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد إحتفالية يوم حصاد القمح ( الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري ، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وذلك بحضور المهندس حسام محفوظ وكيل وزارعة الزراعه بالنوبارية، والدكتور طارق صلاح رئيس قطاع الاستصلاح الزراعي وزارة الزراع، اللواء شريف عادل البسيلي المدير التنفيذي للشركه المصريه القابضه للصوامع والتخزين، شين جونس رئيس الوكاله الامريكيه للتنميه الدولية، والدكتوروليد سلام مدير المشروع، بمشاركة العديد من المحافظات المختلفة من الوجهين القبلي والبحري .

بدأت فاعليات الإحتفالية بكلمة الدكتوروليد سلام ، الذي سلط الضوء علي نماذج نجاح من المزارعين المشاركين في المشروع حيث ارتفعت وزادت نسبية الانتاجيه بعد المشاركه في المشروع وإتباع تعليمات الإستشاريين

وأوضح دور وزارة التموين والتجاره الداخليه في إنشاء ٥ صوامع بواقع ٤ محافظات ارض زراعيه كنموذج من الأراضي المشاركه في المشروع عن طريق ماكينة (الكومبايد)

وقال المدير التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت إنشاء خمس صوامع في 4 محافظات كنموذج للأراضي المشاركة في المشروع

وقام العديد من المزارعين بمختلف المحافظات ، بشرح وتوضيح مراحل الزراعة بداية من تجهيز الحقل ، ثم الزراعةعن طريق المصاطب ، التي وفرت نسبة 30 % من التقاوي ، وكذلك توفير الأسمدة ، والري بالتنقيط للحفاظ علي الثروة المائية ، حتي مراحل الحصاد ، حيث إرتفع محصول القمح من 18أردب إلي إنتاجية ولت إلي 32أردب للفدان الواحد في بعض المحافظات.

وفي كلمتة أكد شين جونس رئيس الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه اشعر بعظيم الامتنان حقًا بحضوري احتفالات حصاد القمح هنا في محافظة البحيرة. إن الإستماع لما حققتموه من إنجازات، من زيادة إنتاجيات محصول القمح للفدان الواحد خلال هذا الموسم الزراعى مقارنة بالمواسم السابقة يلهمنى كثيرا.

وأضاف أن تلك الإنجازات هى تجسيد للإرادة المصرية الصلبة والمثابرة التى تسعى دوما لتحقيق النجاح وهى خير مثال على شراكتنا هنا في مصر. واليوم، أدعوكم للانضمام لى للإحتفاء وتقدير مجهوداتكم جمعيا بشكل عام ومجهودات المزارعين المصريين بشكل خاص الذين يعملون بلا كلل من أجل إطعام الشعب المصرى.

وأشار إلي تمتع مصر والولايات المتحدة بشراكة طويلة الأمد تمتد لعقود طويلة. وفي قطاع الزراعة، كانت جهودنا المشتركة مثمرة بالفعل، حيث تواصل مصر إطعام عدد سكانها المتزايد مع زيادة إيرادات الصادرات الزراعية من 10 ملايين دولار في عام 1996 إلى 3.5 مليار دولار في عام 2023. وتلعب مبادرة "الغذاء المستقبل" وهى المبادرة الدولية لحكومة الولايات المتحدة فى إطار مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي دورًا مهمًا في زيادة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم و هنا في مصر. ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يتعاون الغذاء المستقبل مع صغار المزارعين والجمعيات الزراعية في مصر لتعزيز القطاع الزراعي، والمساهمة في جعل الاقتصاد أكثر قوة لإفادة الجميع.

ووأكد أن صغار المزارعون هم العمود الفقري للزراعة المصرية، ولهذا السبب عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال هذا الموسم مع أكثر من 11000 من صغار المزارعين في عشر محافظات لتحسين إنتاج القمح باستخدام أساليب زراعية موفرة للتكلفة، وذكية مناخيا. ولقد أثمرت مجهوداتكم عن زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% وفي الواقع وجدت نسبة 60٪ وتقليل الخسائر بنسبة 25% تقريبًا. اهنئكم بذلك!

ووأوضح إعتزازه بالإنجازات الرائعة التي حققتها مدرسة خزام الفنية الزراعية في قنا - حيث استخدمت أساليب الزراعة الذكية مناخيا لمضاعفة إنتاج القمح عن كل اردب. لقد حققوا اعلى إنتاجية من محصول القمح أكثر من أي مدرسة فنية زراعية أخرى في مصر! لكن إنجازاتهم لم تنتهي خلال موسم الزراعة فحسب، بل إنهم قاموا أيضًا بتحسين ممارسات السلامة الغذائية مع تقليل فاقد القمح أثناء الحصاد.

وأكد أنة من خلال عملنا مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص، تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكات المستمرة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحسين فرص التسويق والتجارة لصغار المزارعين. نحن ندرك أهمية الوصول إلى الأسواق – ونواصل إقامة شراكات جديدة تعمل على تعزيز الروابط بين الشركات وتوسيع فرص التصدير للمزارعين.

وبالعمل معًا، يمكننا ضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة. وأود أن أعرب عن امتناني العميق للمزارعين المجتهدين، والحكومة المصرية، وشركائنا المحترمين على تفانيهم. بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أشكركم على السماح لنا بأن نكون شريكا لكم.

وفي نهاية الإحتفالية تم تكريم عددا من المزارعين من مختلف محافظات الجمهورية لدورهم البارز في إزدياد المحصول والتي وصلت إلي الضعف في بعض المحافظات .