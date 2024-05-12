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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي

احمد الشناوي
احمد الشناوي

أجرى أحمد الشناوي الحارس المرمى الدولي بنادي بيراميدز أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام المصري في الدوري الممتاز، بعد خروجه مصابا في اللقاء.

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نجم الأهلي السابق: بيراميدز ينافس بقوة على الدوري

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد في عضلة أخمص القدم، مشددا على أن الحارس سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه من أجل العودة لصفوف الفريق في أقرب وقت ممكن.

وغادر الشناوي مباراة المصري على استاد برج العرب، مصابا في إحدى الكرات، وشارك بدلا منه زميله شريف إكرامي في اللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف وحصد ٣ نقاط في صدارة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.

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