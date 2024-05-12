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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: بيراميدز ينافس بقوة على الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق أن هناك احتمالية تتويج بيراميدز بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، للمرة الأولى في تاريخه، لما يقدمه من مستويات ثابتة.

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ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز بهدف دون رد على نظيره المصري ، بالجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "بيراميدز يواصل تالقه في الدوري، وأتوقع استمراره في المنافسة على الألقاب المحلية".

 

وتابع السيد: "بيراميدز يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري بعد تحقيق انتصارات متتالية في البطولة، وسينافس بقوة على اللقب".

يحتفظ بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على المصري بهدف نظيف، بعدما وصل إلى 44 نقطة في المركز الأول.

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