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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معلق مواجهة الأهلي والمحلة يعتذر بعد انفعاله في المباراة

الأهلي ضد غزل المحلة
الأهلي ضد غزل المحلة

وجه طارق الأدور معلق مباراة الأهلي وبلدية المحلة اعتذارا للجماهير بعد انفعاله الزائد مع هدف فوز المارد الأحمر في اللحظات الأخيرة من المباراة في مسابقة الدوري الممتاز.
 

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وكان الأهلي سجل فاز في اللحظات الأخيرة من المباراة بعدما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكللاهما قبل أن يسجل الفرنسي موديست هدف الانتصار للمارد الأحمر قبل نهاية اللقاء.
 

كتب طارق الأدور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": اعتذار اثناء تعليقي على مباراة البلدية والاهلي في الدوري خرجت مني بعض التعبيرات بصورة عفوية وغير مقصودة وغير مرتبة وكانت وليدة التفاعل مع هدف غير متوقع وجاء في الدقيقة ٩٨ ، بالرغم من انني تفاعلت جدا مع هدف البلدية في مرمى الاهلي والذي اعتبره من اجمل اهداف الموسم، والحمد لله انني لم اخرج عن النص باي لفظ خارج.
 

وأضاف: وهنا اعتذار واجب اذا كان تعليقي قد اصاب اي شخص في المنظومة بسوء، علاقتي بكل الجماهير بمختلف اطيافها طيبة وستظل وشكرا لاي شخص علق على هذا الموضوع بالايجاب او السلب.

وفاز الأهلي على بلدية المحلة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

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