السبت .. الأهلي في ضيافة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

مع دقات العاشرة من مساء يوم السبت المقبل 18 من شهر مايو يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره النادي الأهلي على ملعب حماد العقربي بمدينه رادس التونسية لحساب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر اذاعه اللقاء عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائيه الحصري للمواجهات الافريقيه على صعيدي الاندية والمنتخبات.

على صعيد اخر اعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز المستحق الذي ‏حققه الأهلي على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأمس على ‏استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي كان الأكثر سيطرة طوال المباراة، ‏وأهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، وطالبت اللاعبين بالهدوء خلال الشوط الثاني.‏

وأضاف المدير الفني أن بلدية المحلة لعب على الهجمات المرتدة، ويحسب للاعبي الأهلي ‏الهدوء والقدرة على العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز بالمباراة.‏

وأكد كولر أن دكة البدلاء كان لها دور كبير في المباراة، وأن التغييرات ساهمت في ‏زيادة الضغط الهجومي وتسجيل هدفين عن طريق عمر كمال وأنتوني موديست.‏

وأشاد كولر بالجماهير، مؤكدًا أنه اعتاد على الحضور المميز لهم في استاد المحلة، ‏ووصفهم أنهم اللاعب رقم ١٢ خلال المباراة بعد دورهم في تشجيع الفريق حتى الدقائق ‏الأخيرة وتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة