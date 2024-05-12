خالد الغندور : أمام عاشور في الزمالك أفضل من الاهلي
أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق أن أحمد حسن واحد من اساطير الكرة المصرية وإذا كان هناك خمسة اساطير في الكرة المصرية فهو واحد منهم .
واضاف خالد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه ليس مثير للجدل ولكنه يقول آرائه بدون أن يكون مغرض ، معلقا أنه لايشجع الزمالك وسيتعاطف مع أصحابه وأخواته الأهلاوية ويتمني أن يكون السوبر الافريقي مصري .
وواصل تصريحاته أنه كان يشجع الاهلي مثل أبوه وهو صغير وحضرت مباريات الاهلي في الملعب مثل نهائي افريقيا أمام كوتوكو ، مؤكدا أن بركات كان زملكاوي ومحمد شريف وياسر ابراهيم واصبحوا أهلاوية .
وكشف أن أمام عاشور يعمل في الأهلي وكل انتمائه الان للأهلي ، مؤكدا أن الأهلي قوة إعلامية وأمام عاشور أحرز أهداف قوية مع الزمالك لكن الان الكل يشيد به لأنه في الاهلي وأمام عاشور في الزمالك افضل من الاهلي حتي الآن .