فوائد المشي.. كم خطوة تمنع عنك الإصابة بأخطر 5 أمراض؟

المشي، تلك النشاط البسيط والفعّال، يعَد أحد أبرز أنواع التمارين الرياضية التي تتمتع بفعاليَّة ملحوظة، إذ يقدم فوائد صحية عديدة لا تقتصر على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بل تمتد لتشمل الحفاظ على الوزن الصحيِّ وتحسين المزاج وتعزيز الصحة العامة.

فوائد المشي

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، أن المشي لأكثر من 10000 خطوة يوميًّا يمكن أن يكون له فوائد مذهلة للصحة.

تعزيز قدرة الرئة

المشي المنتظم يُعزِّز سعة الرئة بشكل كبير، مما يُمكِّن الجسم من استنشاق المزيد من الأكسجين، ويُقوِّي عضلات الجهاز التنفسي ويُحسِّن التهوية، وفقًا لدراسة نُشِرَت في مجلة التأهيل والوقاية القلبية الرئوية.

تعزيز صحة القلب



يقلِّل المشي اليومي لأكثر من 10000 خطوة من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50٪، ويُساعِد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

الوقاية من السكتة الدماغية لدى النساء



المشي اليومي لأكثر من 10000 خطوة يُقلِّل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء، كما أظهرت دراسة نُشِرَت في مجلة Stroke.

الوقاية من مرض السكري



المشي اليومي لأكثر من 10000 خطوة يُقلِّل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لدراسة نُشِرَت في مجلة Diabetologia.

تحسين المزاج وتقليل التوتر



المشي يُعزِّز الصحة العقلية ويُحسِّن المزاج ويُقلِّل من مستويات التوتر، وفقًا لدراسة نُشِرَت في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

تعزيز فقدان الوزن



زيادة النشاط البدني، مثل المشي لأكثر من 10000 خطوة يوميًّا، يُساعِد في حرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.

تحسين النوم

المشي اليومي يُحسِّن نوعية النوم ويُقلِّل من التوتر، وفقًا لدراسة نُشِرَت في مجلة طب النوم السريري.

تعزيز المناعة

المشي اليومي يُقوِّي جهاز المناعة ويُساعِد الجسم على مقاومة الأمراض، وفقًا لدراسة نُشِرَت في المجلة البريطانية للطب الرياضي.