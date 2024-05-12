أثبتت دراسة حديثة إن ظهور بقع حمراء على الجلد قد يشير إلى مشاكل صحية، سواء كانت عرضية أو مرضية، وتعود لعدة أسباب محتملة.

أسباب ظهور بقع حمراء على الجلد

وفقًا لما نشره موقع vucare ، يعد مرض الصدفية المناعي أحد أسباب ظهور بقع حمراء ، حيث يسبب العديد من البقع الملونة بشكل خاص الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك، النمش والطفح الوردي يمكن أن يؤديا إلى ظهور هذه البقع الحمراء الساطعة على الجلد.

الحصبة، كمرض جلدي آخر، يمكن أن تظهر على شكل حبوب حمراء ومميزة، وقد يرجع ذلك أيضًا إلى التوتر والقلق النفسي.

في الوقت نفسه، يحذر طبيب جلدية من تجاهل أي تغير في الجلد، حيث يمكن أن يكون علامة على مشكلة صحية، ويؤكد على أهمية زيارة الطبيب لتحديد طبيعة هذه البقع، سواء كانت حبوب حمراء أو غيرها، حيث قد تكون نتيجة لمشاكل مثل حب الشباب أو مشاكل أخرى مثل النخالة وغيرها من الأمراض التي قد تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض.

خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة ناتاليا لازورينكو، توضح بأن الشاي ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن، وأنه لا يؤثر مباشرةً على حجم الخلايا الدهنية. في تصريحاتها الأخيرة، أكدت أن الاستخدام الصحيح للشاي في إطار نظام غذائي متوازن بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني يمكن أن يسهم في تخفيض الوزن.

الدكتورة لازورينكو أشارت إلى أن الشاي يتميز بغناه بالعناصر الغذائية المفيدة، وعلى الرغم من فوائده الصحية، إلا أنه لا يمكن اعتباره وحده كحل لفقدان الوزن. فعلى الرغم من أنه يحتوي على الكافيين والكاتيكين والبوليفينول، والتي قد تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيل السموم من الجسم، إلا أنه لا يكفي بمفرده لتحقيق فقدان الوزن.

وأوضحت الخبيرة أن الشاي يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على استقلاب الكربوهيدرات والدهون في الجسم، وبالتالي يمكن أن يساعد في عملية تخفيض الوزن بشكل فعال.

وبناءً على هذه المعلومات، تأكدت الدكتورة لازورينكو من أن الشاي يجب أن يُدمج في نظام غذائي صحي، ولكن يجب أن يكون هذا التضمين ضمن إطار شامل يشمل النظام الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام.

وختمت نصيحتها بتأكيدها على أن الشاي، على الرغم من فوائده العديدة، لا يمكن أن يحل محل الحمية الغذائية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم في سبيل خسارة الوزن بشكل صحي ومستدام.