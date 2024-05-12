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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

كشف المدرب الإسباني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عن تشكيل مواجهة سيلتا فيجو الرسمي، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: أزبيليكويتا وسافيتش وهيرموسو وريكيلمي

الوسط: يورنتي وكوكى وفيتسل ولينو

الهجوم: جريزمان وأنخيل كوريا

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، بـ 67 نقطة، بينما يحل سيلتا فيجو فى المركز الـ15 برصيد 34 نقطة.

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