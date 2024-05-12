محافظ الإسكندرية يطالب بالضرب بيد من حديد لمحتكرى السلع

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق والتفتيش على المخابز البلدي والسياحي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأوزان وأسعار الخبز السياحي.

من جانب آخر شنت أحياء الإسكندرية حملة امنية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 63 منشأة، والتحفظ على 6063 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4085 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر ب 812 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات قسم الإعلانات حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة 486 إعلانًا مخالفًا خلال شهر أبريل مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.