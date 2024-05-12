ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات أفغانستان إلى 315 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها أجزاء واسعة من أفغانستان إلى 315 شخصا، وفقا لبيانات حكومية أفغانية.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين، على منصة "إكس"، فإن الفيضانات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 315 شخصا، وإصابة 1630 شخصا، وتدمير 2665 منزلا بشكل كلي وجزئي، ونفوق 1000 رأس من الماشية.

وأدت الأمطار الغزيرة في أفغانستان إلى حدوث فيضانات مدمرة في المقاطعات الشمالية للبلاد، وبشكل خاص مقاطعة بغلان التي تسببت الفيضانات بدمار كبير فيها وسقوط عدد كبير من القتلى، كما شهدت مقاطعات أخرى في الشمال مثل بدخشان وهيرات أمطارا وفيضانات.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي، أمس السبت، بأن عدد القتلى جراء هذه الفيضانات تجاوز 300 شخص، في حين ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الرقم لا يقل عن 200.

ولم تصدر حكومة "طالبان"، حتى الآن، تقريرا شاملا يوضح حجم الخسائر والأضرار في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الفيضانات الأخيرة.