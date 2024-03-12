الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

النمسا وتركمانستان يبحثان تطوير التعاون في ملفات أفغانستان ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

النمسا
النمسا

 

أكدت النمسا وتركمانستان تطوير التعاون المشترك في ملفات أفغانستان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

txt

رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يطالب النمسا بإعادة دعم الأونروا

txt

النمسا تخصص 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، عقب مباحثات لوزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، ووزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف في فيينا.

 

وأوضح البيان أنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارتي خارجية البلدين للأعوام 2024 - 2025، حيث تنص على إجراء مشاورات سياسية منتظمة، معتبرا أن آسيا الوسطى تشكل حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا، وذلك ليس جغرافياً فحسب بل أيضاً من حيث الأمن العالمي. 

وحذر من الوضع الحرج في أفغانستان والخطر المتمثل في أن البلاد سوف تصبح مرة أخرى ثغرة أمنية سوداء ومرتعاً للإرهاب الدولي، كما أن موقع تركمانستان على بحر قزوين في المنطقة المجاورة مباشرة لروسيا وإيران يجعلها مؤشرا للتطورات الإقليمية بالنسبة لأوروبا. 

ونقل البيان عن وزير الخارجية النمساوي قوله "إن الوضع في أفغانستان، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، كان محور مشاورات مع تركمانستان"، لافتا إلى أن طول الحدود بين تركمانستان وأفغانستان يبلغ أكثر من 800 كيلومتر، ويعيش في أفغانستان حوالي ثلاثة ملايين تركماني، مبينا أنه لهذا السبب وحده، هناك اتصالات منتظمة بين تركمانستان وحكومة طالبان الفعلية في مجالات الأمن والشؤون الإنسانية. 

وأضاف البيان أن المصالح الاقتصادية الملموسة أيضاً تجعل الحوار ضرورياً، ومثال على ذلك خط أنابيب الغاز (TAPI)، الذي من المفترض أن يربط تركمانستان بباكستان والهند عبر أفغانستان.

مواد متعلقة

رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يطالب النمسا بإعادة دعم الأونروا

النمسا تخصص 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة

منتخب ناشئات الطائرة يهزم النمسا في افتتاح مبارياته ببطولة إيطاليا الدولية الشتوية

على غرار الولايات المتحدة وكندا واستراليا.. النمسا تعلق تمويل الأونروا

النمسا: القبض على سبعة من تجار المخدرات ومعهم 300 كيلوجرام من نبات القنب
الجريدة الورقية