السبت 11 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وفاة العشرات في موجة فيضانات تضرب أفغانستان

فيضانات تضرب أفغانستان
فيضانات تضرب أفغانستان

 

لقي عشرات الأشخاص حتفهم إثر تجدد لموجات الفيضانات في إقليمي بدخشان وباغلان بشمالي أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية الرسمية مساء امس الجمعة.

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وذكرت قناة طلوع نيوز الإخبارية الأفغانية نقلا عن هيئة مكافحة آثار الكوارث المحلية أن عدد القتلى بلغ 50 شخصا.

 

وأضافت أن العديد من الأشخاص هم في عداد المفقودين.

 

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة " طلوع نيوز " إحدى القرى وقد غمرتها مياه الفيضانات والعديد من قطع الحطام والأنقاض وهى طافية فوق المياه الغزيرة.

 

وكانت أفغانستان قد تعرضت للفيضانات على نحو متكرر منذ بعض الوقت.

 

وقد وقعت قبل عدة أيام فقط وفيات وحدث دمار في أجزاء من البلاد بعد هطول أمطار غزيرة. ولقى ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم فى الشهر الماضى بسبب الفيضانات.

 

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