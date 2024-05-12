محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف واستقبال طلبات التصالح ببسيون

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة جولاته الميدانية الصباحية بجولة موسعة بمركز ومدينة بسيون؛ لمتابعة مشروعات الرصف واستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي وتوريد القمح بشونة بسيون الترابية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ؛ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون .

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع عمر زعفان من المقابر حتى الدائري 450م حيث يتم إزالة طبقة الاسفلت القديمة والمتهالكة وإزالة التعديات وتغطية الجزء المتبقي من ترعة البسيوني .

واستمرت الجولة بمتابعة وضع طبقة الاسفلت بطريق مدرسة صلاح حتاتة بطول كيلو، وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الاعمال الجارية في رفع كفاءة ورصف شارع المدارس من شارع 23 يوليو حتى مدخل كفر جعفر بطول 523م وعرض 7م حيث يتم وضع الارصفة، وتفقد جسر النيل ببسيون من وحدة المرور ببسيون وحتى مدخل طريق الفرستق.

وحرص المحافظ، على متابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي ببسيون مؤكدا أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف المحافظ، انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة. ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد عملية تسليم الأقماح، في شونة بسيون الترابية حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.