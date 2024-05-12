شاهد| ظهور الضبع المرقط بمحمية جبل علبة بالبحر الأحمر

عثر أهالى محمية جبل علبة، والتى تقع جنوب محافظة البحر الأحمر، على الضبع المرقط، والذى يظهر للمرة الأولى بالأراضي المصرية.

وحرص على الأهالى على تتبع أثر الضبع فى عدة أودية بعد قيامه بالهجوم على عدد من الحملان وأكلها، حيث تمكنوا من قتله.

الضبع المرقط بمحمية جبل علبة بالبحر الأحمر

تقع محمية جبل علبة الواقعة فى الجنوب الشرقى لمصر وتحديدا بمنطقة حلايب وشلاتين، وتعد أكبر محمية طبيعية فى مصر، وهى ثالث المحميات الطبيعة الواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظة البحر الأحمر، تبلغ مساحتها قرابة 36 ألف كيلو متر مربع.

الضبع مرقط غير موجود بالبيئة المصرية

من جانبه قال مصدر بيئى، أن الضبع مرقط غير موجود بالبيئة المصرية، ويعتبر ذلك هو التسجيل الأول لوجوده بمصر بجبل علبة حيث تعتبر مصر خارج منطقة انتشار الضباع المرقطة.

الضبع المرقط بمحمية جبل علبة بالبحر الأحمر

وتبين أن الأهالى عثروا على أثر لكائن غريب عن المنطقة بوادى إيس بمحمية جبل علبة، ثم شاهد الأهالي الأثر لاحقًا في منطقة وادي الدئيب القريبة من قرية الأدلديب والتى تبعد حوالى 140 كيلومترا من وادى إيس وبعد أن بحث السكان المحليون عنه وجدوه هاجم حملا صغيرا وأكله وحملا آخر بفمه وهرب من المنطقة.