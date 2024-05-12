6 أسباب شائعة.. كيفية تتعاملين مع الأرق في فترة الحمل

تواجه الكثير النساء الحوامل مشاكل الأرق بشكل متكرر، والأرق هو حالة صعوبة النوم أو عدم القدرة على النوم بشكل جيد.

وإليك ستة أسباب شائعة للأرق أثناء الحمل:

1. التغيرات الهرمونية: يحدث تغير في مستويات الهرمونات خلال الحمل، وخاصة هرمون البروجستيرون، هذا التغير الهرموني يمكن أن يؤثر على نوعية النوم ويسبب الأرق.

2. الشعور بعدم الراحة الجسدية: مع تقدم الحمل، قد يزيد الوزن والحجم الجسدي وتظهر مشاكل مثل آلام الظهر والتشنجات وضيق التنفس. هذه العوامل الجسدية يمكن أن تسبب عدم الراحة وتدمير النوم.

3. التبول المتكرر: يمكن أن يكون الحاجة المتكررة للتبول أثناء الحمل أحد الأسباب الرئيسية للأرق. زيادة حجم الرحم يضغط على المثانة ويؤدي إلى زيادة التبول الليلي.

4. الحركة الجنينية: يمكن أن تسبب حركة الجنين النشطة داخل الرحم عدم الراحة والأرق لدى الأم الحامل.

بعض النساء يشعرون بحركة الجنين بوضوح أثناء الليل، مما يؤثر على القدرة على النوم.

5. القلق والتوتر: يعاني العديد من النساء الحوامل من القلق والتوتر بشأن صحة الطفل والتغيرات الحياتية المقبلة. هذه الأفكار والمشاعر يمكن أن تعوق القدرة على الاسترخاء والنوم.

6. الشد العاطفي: يمكن أن تؤثر المشاعر العاطفية المتناقضة والتغيرات الهرمونية على النوم.

قد يعاني الكثير من النساء الحوامل من الشد العاطفي والتوتر، مما يؤثر على نوعية النوم.