خبيرة تغذية توضح العلاقة الحقيقية بين الشاي وإنقاص الوزن

أصبح التخلص من الوزن الزائد غاية يسعى لها الكثيرون وخاصة السيدات، وازدادت مؤخرًا الطرق التي تحقق تلك النتيجة في فترات متفاوتة ولكن ازدادت معها الكثير من الشائعات التي يحاول أطباء التغذية نفيها بشتى الطرق ومنها أن شرب الشاي يساعد على التخلص من زيادة الوزن.

شائعات انقاص الوزن الزائد

وأعلنت الدكتورة ناتاليا لازورينكو، خبيرة التغذية الروسية أن الشاي ليس وسيلة للتخلص من الوزن الزائد، ولا يؤثر في حجم الخلايا الدهنية.

وتصحيحًا للمعلومات المنتشرة حول الشاي وفقدان الوزن أشارت الخبيرة إلى أن مشروب الشاي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، لذلك فإن الاستخدام الصحيح للشاي في النظام الغذائي إلى جانب النشاط البدني يمكن أن يساعد على تخفيض الوزن.

ووفقا لها، يعتبر الشاي منتجا فريدا في النظام الغذائي، لكنه في حد ذاته كمشروب لا يؤثر على حجم الخلايا الدهنية ولا يساهم بأي شكل من الأشكال في إنقاص الوزن، وإذا كانت هناك حمية غذائية تعتمد على الشاي، فهي احتيال على من يعانون من زيادة الوزن الساذجين.

وتشير الخبيرة، إلى أن الشاي يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات مجموعة B وعناصر معدنية ومواد أخرى تؤثر في الجسم، مثل الكافيين الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويعطي الجسم طاقة، كما يحتوي على الكاتيكين والبوليفينول، التي تعمل على إزالة السموم من الجسم.

ويمكن أن يؤثر الشاي في عملية التمثيل الغذائي وتسريعها، أي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون، وهذا ضروري لتخفيض الوزن.

فوائد الشاي الأخضر للصحة العامة

يحتوي الشاى الأخضر بشكل خاص على مضادات الأكسدة الطبيعية، ويقاوم من فرط التصبغ وعدم توحيد اللون الذى يعانيه الكثير من الأشخاص نتيجة التعرض للشمس، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من حب الشباب، وبعض التحسسات التي ينتج عنها الهرش والحكة.

ويوصي الأطباء، بإدخال الشاي الأخضر ضمن الخطة الغذائية الصحية الأسبوعية، مع الاهتمام بتناوله باعتدال، نظرًا لأنه يقلل معامل الالتهاب في الجسم بشكل عام، ويعزز من مكافحة الجفاف والتشقق الذي يصيب الجلد والبشرة.