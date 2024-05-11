السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تقسيمة قوية في مران الزمالك

الزمالك
الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب البلدي ببركان، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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رئيس الزمالك يحضر المران الأخير قبل مواجهة نهضة بركان

منح البرتغالي جوزيه جوميز تعليمات حول بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً للقاء الغد، وحرص لجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

ثم أدى لاعبو الزمالك تقسيمة القوية قوية في ختام مران اليوم لتطبيق ما تم تنفيذه في الفقرة الفنية.

ويواجه الزمالك، نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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تقسيمة قوية في مران الزمالك

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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