رئيس الزمالك يحضر المران الأخير قبل مواجهة نهضة بركان

تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق و أحمد سليمان عضو المجلس والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، في الملعب البلدي ببركان خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان عمرو أدهم عضو المجلس وصل إلى المغرب مساء اليوم وتواجد في المران الختامي لمساندة الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وحرص الرباعي على التواجد من أجل مؤازرة الفريق في المران الختامي استعداداً للقاء نهضة بركان المرتقب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.