السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان صبحي الأفضل في مباراة بيراميدز والمصري

رمضان صبحي
رمضان صبحي

حصل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

txt

رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز على المصري في الدوري

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بهدف دون مقابل على استاد برج العرب في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز ابتعاده بصدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى ٤٤ نقطة، بعدما حصد ٣ نقاط.

في سياق آخر، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن التشخيص المبدئي لإصابة حارس الفريق الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة المصري، هي عبارة عن آلام في كعب القدم، خلال إحدى الكرات العرضية.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء المصري باستاد برج العرب في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز، وشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

أوضح المنيري أن الحارس سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة على موضع الإصابة بعد عودة الفريق للقاهرة، للاطمئنان بشكل كامل على الحارس.
 

مواد متعلقة

رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز على المصري في الدوري
الجريدة الورقية