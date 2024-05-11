رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز على المصري في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق اللاعب رمضان صبحي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بعدما سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة.

بينما حصل باهر المحمدي، لاعب المصري البورسعيدي، على بطاقة حمراء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 44 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 37 في وصافة الترتيب.

وكان بيراميدز، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - فخري لاكاي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مروان حمدي.