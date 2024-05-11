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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتعادل مع بلدية المحلة في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مجريات الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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سيطر لاعبي الأهلي على مجريات الشوط الأول بشكل نسبي، حيث أضاع المارد الأحمر عددًا من الفرص المؤكدة للتهديف، لكن بلدية المحلة نجحوا في التصدي للهجمات الحمراء.

في المقابل، لجأ لاعبي بلدية المحلة للتواجد الدفاع الكثيف، حيث كانوا يلعبون على الهجمات المرتدة المعاكسة، وأهدروا أكثر من فرصة للتقدم في نتيجة المباراة.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: 

عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

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